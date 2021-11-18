الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 04:02 م

جيش الإحتلال يحصن مواقعه على الحدود مع لبنان

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الوكيل الإخباري-بدأ الجيش الاسرائيلي اليوم بتركيب سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري التي استحدثها مؤخّرًا في محيط مستعمرة "مسكاف عام "المقابلة لبلدة العديسة اللبنانية الحدودية، وفق ما افاد مصدر امني لبناني.

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وأضاف المصدر، ان ورشةً فنيّةً تقوم بأعمال تركيب السياج في ظل إجراءات أمنيّة مشدّدة، يقابلها على الجانب الّبناني دوريّات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" تحسّبًا لأيّ طارئ"، وبموازاة ذلك يقوم الطيران الحربي الاسرائيلي بالتحليق على علو متوسط فوق منطقتي اقليم التفاح والنبطية في جنوب لبنان.

 

بترا

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