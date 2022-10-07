حادثة تقشعر لها الأبدان.. طفلة تدخل العناية المركزة بسبب معلمها في مصر

الوكيل الاخباري - في حادثة تقشعر لها الأبدان، شهدت مصر حادثة مأساوية ضحيتها طالبة في المرحلة الابتدائية تعرضت للضرب على رأسها بعصا من قبل معلمها، ما تسبب بإصابتها بنزيف في الدماغ أدت إلى دخولها في غيبوبة تسببت بإدخالها إلى قسم العناية المركزة.



واستمعت السلطات الأمنية المصرية، لشهادة طلبة كانوا يتواجدون أثناء الحادثة، وتبين من التحقيقات أن المتهم يحمل باستمرار عصًا خشبيةٍ أثناء التدريس.



وأكد طلبة أن المعلم ضرب الطالبة بعد أن أخطأت في امتحان اجراه لطلبته، فيما شهد والد المجني عليها في التحقيقات أنه علم من ابنته قُبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها.



واستجوبت النيابة العامة المتهمَ، إذ نسب إليه استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مُسوّغ.



وأمرت بسجنه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كذلك قررت المحكمة المختصة تمديد سجنه 15 يوما ، وما زالت التحقيقات جارية.

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