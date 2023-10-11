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الأربعاء، 11-10-2023 12:53 ص

حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل شرق المتوسط

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الوكيل الاخباري- وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الرابع.

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وقال الجيش الأمريكي في بيان "حاملة الطائرات جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر المتوسط لردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع منطقة الصراع".

وفي وقت سابق، أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

وقال البنتاغون في بيانه إنه أمر بتحريك حاملة الطائرات البحرية "يو إس إس جيرالد آر فورد" (CVN-78) إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وطراد الصواريخ الموجه من فئة "تيكونديروغا يو إس إس نورماندي" (CG 60)، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة "أرلي بيرك يو إس إس توماس هدنر" (DDG 116)، و"يو إس إس راماج" (DDG 61)، و"يو إس إس كارني" (DDG 64)، و"يو إس إس روزفلت" (DDG 80).

 




 

 


 

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