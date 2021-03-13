حريق بمجمعات تجارية في كربلاء

الوكيل الإخباري - أخمدت فرق الدفاع المدني بالعراق ٫اليوم السبت، حريقا هائلا اندلع داخل مجمعات تجارية في محافظة كربلاء جنوب البلاد.

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وقال مصدر مسؤول في الدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ أخمدت نيران كبيرة أشتعلت، اليوم في مجمعات لبيع الزيوت والأدوات الاحتياطية للسيارات في كربلاء 120 كلم جنوب بغداد.



وأضاف أن الحرائق نتج عنها انبعاث أبخرة سامة، تسببت باختناقات للمواطنين قبل القيام بعمليات الإطفاء مشيرا إلى أن عملية الإطفاء طالت لساعات وتسببت بخسائر مادية كبيرة في المجمع التجاري، إضافة إلى حالات اختناقات لدى السكان المدنيين.

بترا



