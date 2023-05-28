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الأحد، 28-05-2023 12:28 م

حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا يحصل على أغلبية برلمانية

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الوكيل الإخباري- ضمن حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا، أغلبية مريحة في البرلمان المقبل، بعد أن تجاوز 100 مقعد حسب النتائج الجزئية للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، الذي نظم أمس السبت.

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وحسب النتائج الأولية حصل الحزب الحاكم على أكثر من 23 مقعدا من الشوط الثاني، تضاف إلى 80 مقعدا حققها في الشوط الأول.

وبهذه الحسابات ينجح الحزب الحاكم في الاستحواذ على 103 مقعد على الأقل، في البرلمان المقبل، وهو ما يمنحه أغلبية برلمانية مريحة وغير مسبوقة.

ويتجاوز حزب "الإنصاف"، النسخة السابقة من الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية)، الذي حقق في الانتخابات السابقة 93 مقعدا برلمانيا.

وكان حزب "الإنصاف" قد واجه في هذه الانتخابات منافسة قوية من أحزاب الأغلبية، بسبب ما عرف بأزمة "المغاضبين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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