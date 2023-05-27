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السبت، 27-05-2023 03:15 م

أردوغان يوجه رسالة هامة قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

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الوكيل الإخباري- وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رسالة إلى مواطنيه، قبل يوم من بدء الجولة ‏الثانية للانتخابات الرئاسية.‏

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وكتب أردوغان على "تويتر": "فلنذهب غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع معا من أجل انتصار تركيا العظيم، دعونا نعكس الإرادة التي تجلّت في البرلمان في 14 مايو للرئاسة بقوة أكبر بكثير هذه المرة".


وأضاف، قائلا: "فلنبدأ القرن التركي بأصواتنا، وأناشد كل فرد من أمتي: ليس بدونك".

يذكر أنه في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.


وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

 

وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.


وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.

 

سبوتنك

 




 

 


 

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