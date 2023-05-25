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الخميس، 25-05-2023 02:33 م

لبنان.. وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة "الحزب التقدمي الاشتراكي"

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، اليوم الخميس، استقالته من رئاسة الحزب، ومن مجلس القيادة الحالي.

ودعا جنبلاط إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 يونيو 2023، عملا بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، كما كلف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

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وكان جنبلاط انتخب بتاريخ 29 أبريل 1977 رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي بعد اغتيال والده كمال جنبلاط.


ودخل إلى البرلمان كعضو بعام 1991 وذلك بعد التوقيع على اتفاق الطائف وذلك لملئ المقاعد الشاغرة بفعل الوفاة، حيث اختير عضوا بديلا عن والده، وانتخب بعد ذلك عضوا بانتخابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009.

 

وكان قبلها وأثناء الحرب الأهلية قد عين وزيرا، وقد تولى خلال حياته عددا من الوزارات: من بينها الأشغال، والسياحة، ووزير دولة لشؤون المهجرين.

 

RT

 




 

 


 

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