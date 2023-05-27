السبت 27-05-2023
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الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة
4368 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
المناطق الأكثر تأثراً بالعواصف الرملية في المملكة- أسماء
الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة
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أخبار الشركات
العربي للاستثمار "أفضل وسيط مالي في الأردن" للعام 2022
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للعام العاشر على التوالي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدلله للتميّز التربوي وزين تُجدّدان اتفاقيتهما الاستراتيجية
"زين" أفضل مؤسسة في "قيادة الاستدامة" و"تمكين المرأة" في الشرق الأوسط
كورونا
كورونا
بعد كورونا.. الاضطرابات النفسية للمراهقين تثير القلق في ألمانيا
علماء: الإصابة بكورونا قد تحدث تغييرات في جهاز المناعة
منظمة الصحة توصي بتعديل لقاح كورونا لاستهداف سلالة واحدة فقط