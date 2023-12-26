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الثلاثاء، 26-12-2023 04:19 م

حزب الله يهاجم مواقع عسكرية ويؤكد قتل جنود إسرائيليين

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الوكيل الإخباري - نفذ حزب الله اللبناني اليوم هجمات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة جنوبي لبنان، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

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فقد قال الحزب أنه استهدف تجمعين لجيش الاحتلال وغرفة رصد في موقع الراهب وفي محيط ثكنتي دوفيف وشوميرا وأوقع الجنود المتواجدين في المواقع الثلاثة بين قتيل وجريح.


كما أعلن حزب الله أنه استهدف جنود الاحتلال في محيط موقع راميا وحقق إصابات مباشرة، مشيرا إلى أنه هاجم أيضا قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت.


في الجانب الآخر، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي بجروح إثر إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه الجليل الغربي.


كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل أيام على الحدود مع لبنان.

 

 




 

 


 

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