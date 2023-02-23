حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ 50 ألفاً

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأربعاء، أن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير شباط ارتفع إلى 43556.

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ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس القول إن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.



من جهته، أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال السادس من فبراير في الشمال السوري إلى قرابة ستة آلاف وسبعمائة وخمسين شخصاً.

وأكد المرصد أن المئات لا يزالون بحالة حرجة.



كما أشار إلى أن عدد الضحايا السوريين جراء الزلزال في جنوب تركيا، والذين تم إدخالهم من المعابر التركية إلى سوريا بلغ نحو ألف وثمانمئة منذ السادس من فبراير.

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