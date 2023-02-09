بالفيديو .. شاهد كيف تحركت الأرض بتركيا عقب الزلزال

الوكيل الإخباري - أظهرت صور فضائية نشرها باحث متخصص في شؤون الكوارث، كيف أدى الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا، إلى إحداث تغيير في شكل الأرض بتركيا.

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وعلى حسابه بموقع "تويتر"، نشر الباحث أندريس شيفا، عدة صور فضائية تظهر مناطق في تركيا قبل الزلزال وبعده، لتبيان الفرق الذي أحدثته الكارثة الطبيعية هناك.



واعتمد الباحث الألماني على صور فضائية جمعتها شركة "ماكسار" الفضائية وعملاق محركات البحث "غوغل" لشرح الفكرة.



وكتب معلقا على صورتين في منطقة نورداغي في ولاية غازي عنتاب، إحدى أكثر المناطق تضررا بجنوب تركيا بأنهما يظهران تمزقا واضحا في الأرض. ( سكاي نيوز )



