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الأربعاء، 08-02-2023 10:49 م

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مؤتمر للمانحين لجمع مساعدات لسوريا وتركيا

المفوضية-الأوروبية


الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين مطلع آذار في بروكسل لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمّر الذي ضربهما الاثنين.

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ووفقاً لـ(فرانس برس) كتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معًا. قريبًا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة معًا. بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".


وأوضحت أن المؤتمر سيُعقد مطلع الشهر المقبل في بروكسل، بالتنسيق مع السلطات التركية "لجمع أموال من المجتمع الدولي دعما للناس" في البلدين. وقالت في بيان "لا ينبغي أن يُترك أي شخص وحيدا عندما تضرب مأساة كتلك، الناس".


 




 

 


 

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