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الأحد، 03-01-2021 02:28 م

حقيقة فرض غرامة مالية على رافضي التطعيم بلقاح كورونا في مصر

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الوكيل الاخباري - حسمت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، الجدل بشأن ما تردد من أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه تواصل مع وزارة الصحة المصرية، والتي نفت تلك الأنباء.

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وأوضحت الوزارة أنه "لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا".

وأشارت إلى أن "تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به".


وأكدت على "سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".


وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمين في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح.

 

سبوتنيك

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