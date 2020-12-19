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السبت، 19-12-2020 02:51 م

صحته مستقرة

الإليزيه يكشف آخر تطورات صحة ماكرون بعد إصابته بكورونا

الب
إيمانويل ماكرون


الوكيل الإخباري - كشف قصر الإليزيه اليوم السبت آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

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وذكر كبير الأطباء في قصر الإليزيه، جان كريستوف بيروشون، في بيان له أن صحة ماكرون مستقرة ، مؤكدا أن ماكرون يعاني من أعراض الإصابة نفسها، وهي السعال والتعب وآلام العضلات، لكنها لا تمنعه من أداء مهامه.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي يخضع لفحوصات دورية ونتائجها "تبعث على الأمل".


وأعلن قصر الإليزيه عن تشخيص إصابة ماكرون بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا الخميس الماضي، بعد نحو أسبوع من القمة الأوروبية التي شارك فيها الرئيس الفرنسي.


واضطر عدد من زعماء الدول الأوروبية إلى دخول الحجر الصحي في ظل إصابة ماكرون، فيما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش أمس عن إصابته بالعدوى أيضا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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