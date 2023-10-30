الإثنين 30-10-2023
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حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

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الإثنين، 30-10-2023 12:53 ص

حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

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الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية قصفت مخابئ سرية تحت الأرض تابعة لمسلحين في إدلب واللاذقية.

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وقال كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف تابعة لمسلحين متورطين في قصف مواقع قوات الحكومة السورية، وتم قصف مخابئ تحت الأرض في محافظتي اللاذقية وإدلب".

وبحسب كوليت، قتل نتيجة لهجمات بقذائف الهاون من قبل مسلحين على مواقع الجيش السوري، جندي سوري وأصيب أربعة آخرون بجروح.

كما أشار إلى أن طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق أوضاعا خطيرة في سماء سوريا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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