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الأربعاء، 10-11-2021 12:08 م

حوافز مالية للمراهقين والأطفال المتضررين من كورونا في اليابان

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الوكيل الإخباري-وافقت اليابان اليوم الاربعاء، على منح 100 ألف ين، ما يعادل (886 دولارا) نقدا وقسائم، لكل طفل حتى عمر 18 عاما، كجزء من حزمة تحفيز ضد كورونا، مع استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من خطتها.

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وذكرت وكالة "كيودو نيوز" اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي، اتفق مع زعيم الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي، وناتسو ياماغوتشي، على وضع حد أقصى للدخل السنوي عند 6ر9 مليون ين .


وتهدف الحكومة اليابانية إلى وضع حزمة تحفيزية للمتضررين من وباء كورونا بقيمة تزيد عن 30 تريليون ين (5ر264 مليار دولار) مع مثل هذه الإجراءات بحلول الأسبوع المقبل، وتأمين التمويل من خلال ميزانية تكميلية خلال العام الحالي.

 

بترا

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