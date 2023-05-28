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الأحد، 28-05-2023 09:21 ص

حوالي 600 ألف شخص وعشرات المروحيات والمسيرات لتأمين الانتخابات التركية

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام تركية بأنه تم تخصيص حوالي 600 ألف شخص و73 مروحية و8 طائرات و61 طائرة مسيرة لضمان أمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

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وفتحت صناديق الاقتراع في عموم تركيا، أبوابها صباح اليوم الأحد الساعة الثامنة، للتصويت في جولة الحسم الثانية بين رئيس الدولة الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

وتم نشر أكثر من 58 ألفا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربا جاهزة لأي طارئ.

وقالت الصحيفة إن السلطات التركية شكلت أيضا "فرق مكافحة جرائم المعلومات" لرصد المعلومات المضللة المحتملة و"المنشورات الاستفزازية" على منصات التواصل الاجتماعي.

كذلك اتخذت وزارة الداخلية تدابير احترازية للتصدي لأي احتجاجات محتملة في الأماكن العامة والمناطق السياحية والمطارات والموانئ البحرية ومحطات الحافلات ومحطات السكك الحديد ومراكز التسوق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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