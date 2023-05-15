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الإثنين، 15-05-2023 06:23 ص

أردوغان: النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدمنا بفارق كبير

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها ليل الأحد-الاثنين أمام مناصريه في أنقرة، إن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية تظهر تقدمه بفارق كبير على منافسه كمال كيلتشدار أوغلو.

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وشدد على أن فرز الأصوات سيستمر في الداخل والخارج، مضيفاً أن المعارضة تحاول "خداع الشعب" بالقول إنها متقدمة. وتابع: "لا نعلم النتائج على وجه الدقة".


وتابع: "نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا.. ونتوقع زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية".


كما قال أردوغان: "لا نعلم إن كانت الانتخابات الرئاسية ستحسم في الجولة الأولى.. إذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك"، لكنه استدرك وقال: "نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى.. عد الأصوات في الخارج مستمر".


واعتبر أن " على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات".


كما أكد أن "نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا يحقق الأغلبية.. أردوغان: الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون حتما في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية"

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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