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خبير أمريكي: الأسلحة الغربية عاجزة أمام السلاح الروسي عن إنقاذ الجيش الأوكراني

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الإثنين، 26-06-2023 10:18 ص

خبير أمريكي: الأسلحة الغربية عاجزة أمام السلاح الروسي عن إنقاذ الجيش الأوكراني

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الوكيل الإخباري- كتب الخبير الأمريكي فيليبس بايسون أوبراين، في مقال نشرته مجلة The Atlantic أن الأسلحة الغربية عاجزة عن إنقاذ القوات الأوكرانية من الهزيمة في ظل تفوق الأسلحة الروسية.

وأوضح الخبير الأمريكي أن "الروس لديهم قوة جوية أكبر، وطائراتهم متفوقة من الناحية التكنولوجية على الأوكرانيين، كما أنه يمكن لروسيا أيضا استخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية وتوجيه الضربات ضد القوات الأوكرانية".

وأشار إلى أن طائرات الهليكوبتر الروسية مثل "كا-52" أظهرت قدرة عالية على تدمير العربات المدرعة والدبابات الأوكرانية.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك يمتلك الجيش الروسي قوة مدفعية وراجمات صاروخية ومضادات فعالة للدبابات.

وقال إن الأسلحة الغربية الحدثية التي تم تسليمها إلى كييف غير قادرة على تحقيق أي تفوق أو اختراق، مشيرا إلى ما حل بدبابات "ليوبارد" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، التي يدمرها الجيش الروسي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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