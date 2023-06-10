السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 09:40 ص

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا جديدا في منطقة زابوروجيه

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الوكيل الإخباري- قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، إن القوات الروسية تصدت لمحاولة هجومية جديدة للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.

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وكتب روغوف على قناته في تلغرام أن "وحدات من القوات الأوكرانية شنت هجوما آخر الليلة الماضية"، مضيفا أن القوات الروسية ردت بقوة على محاولة تقدم الجيش الأوكراني.

وأوضح أن تحرك القوات الأوكرانية سبقه قصف قوي من أسلحة ثقيلة، ثم بدأت المركبات المدرعة والوحدات العسكرية الأوكرانية بالتحرك على خط التماس لشن هجوم جديد.

وأضاف المسؤول أن "كل شيء يشير إلى أن العمل الرئيسي اليوم سيكون في منطقة قرية رابوتينو، ومنطقة أوريكوفسكي، ومنطقة زابوروجيه".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن القوات الأوكرانية قد بدأت هجوما مضادا، مؤكدا في الوقت نفسه أن المهام التي حددتها كييف لم تتمكن من تحقيقها في أي من مناطق القتال.

وفي اليوم السابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن جنود الاحتياط المدربين تدريبا خاصا من القوات الأوكرانية حاولوا اختراق الدفاعات الروسية في منطقة زابوروجيه ليلة الخميس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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