الوكيل الاخباري- قال المقدم المتقاعد من لوغانسك أندريه ماروتشكو إن استخدام القيادة الأوكرانية لتكتيكات الهجوم دون دعم ناري كاف يجعل من الجنود "علفا للمدافع"، ويؤدي إلى خسائر فادحة في القوات.

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وأوضح ماروتشكو لوكالة "نوفوستي": "خلال المناورة الدفاعية في منطقتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا، يرسل العدو مجموعات مناورة صغيرة للتمويه إلى أجنحة قواتنا دون دعم ناري كاف، وهو ما يؤدي إلى خسائر غير منطقية".



وأشار الخبير إلى أنه في مناطق الجبهة ذات الأهمية الخاصة للقيادة الأوكرانية، لوحظت هجمات مواجهة من قبل عسكريين أوكرانيين غير مدربين، ولا أمل لها في النجاح.



وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية فقدت نحو 200 عسكري في اتجاهي كوبيانسك وكراسنوليمانسك في يوم واحد.