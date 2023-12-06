الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

الأربعاء، 06-12-2023 09:12 ص

روسيا تجهّز الجيش بمدرعات جديدة ودبابات " T-90M" المعدّلة

تنزيل


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش حصل على دفعة من الآليات العسكرية ودبابات " T-90M" المعدّلة.اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: "تسلمت وحدات الجيش الروسية دفعة مكونة من 15 دبابة من دبابات T-90M (proriv) الجديدة، هذه المركبات ستعزز قدرات قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للجيش".

وأضاف البيان:"قوات المنطقة العسكرية المركزية حصلت أيضا على 100 مدرعة ناقلة للمشاة من نوع BMP-2، إضافة إلى دبابات T-72B3، بالمجمل أصبح لدى القوات في نوفمبر الماضي 700 آلية جديدة".

وحصلت دبابات T-90M الجديدة على هياكل منخفضة الارتفاع ما يصعب عملية استهدافها، وزوّدت أبراجها القتالية بدروع حماية ديناميكية ممتازة تحميها من أقوى الأسلحة المضادة للدروع، كما حصنت هياكلها بهذه الدروع أيضا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (3)

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يعارض تحويل الأرباح من الأصول الروسية لأوكرانيا

11

إسرائيل.. عطل في تطبيق للملاحة

تنزيل (2)

مرشح للرئاسة الأمريكية: أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية

تنزيل (1)

بوتين يهنئ رئيس قرغيزستان جباروف بعيد ميلاده

770072_0

ناسا: كويكب يقترب من الأرض اليوم وقد يشكل خطر عليها

9

في اعتراف نادر.. جيش الاحتلال يعتذر عن تسببه بمقتل جندي لبناني

أخبار متعلقة
تنزيل (3)

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحية و74 مسيرة خلال يوم

تنزيل (5)

الدفاع الروسية: تحييد نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال يوم

تنزيل

الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال يوم

تنزيل (1)

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أرتيوموفسكويه في دونيتسك

تنزيل (5)

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مواقع متقدمة في محيط أرتيوموفسك

تنزيل (10)

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 595 عسكريا وإسقاط 21 مسيرة أوكرانية