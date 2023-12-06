روسيا تجهّز الجيش بمدرعات جديدة ودبابات " T-90M" المعدّلة

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش حصل على دفعة من الآليات العسكرية ودبابات " T-90M" المعدّلة.وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: "تسلمت وحدات الجيش الروسية دفعة مكونة من 15 دبابة من دبابات T-90M (proriv) الجديدة، هذه المركبات ستعزز قدرات قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للجيش".وأضاف البيان:"قوات المنطقة العسكرية المركزية حصلت أيضا على 100 مدرعة ناقلة للمشاة من نوع BMP-2، إضافة إلى دبابات T-72B3، بالمجمل أصبح لدى القوات في نوفمبر الماضي 700 آلية جديدة".وحصلت دبابات T-90M الجديدة على هياكل منخفضة الارتفاع ما يصعب عملية استهدافها، وزوّدت أبراجها القتالية بدروع حماية ديناميكية ممتازة تحميها من أقوى الأسلحة المضادة للدروع، كما حصنت هياكلها بهذه الدروع أيضا.