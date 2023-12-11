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الإثنين، 11-12-2023 03:32 م

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 570 عسكريا وإسقاط 24 مسيرة أوكرانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 570 قتيلا وجريحا وإحباط 18 هجوما على محور دونيتسك، وإسقاط 24 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير عتاد عسكري.

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على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 175 عسكريا وأسلحة وعتادا.


على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 18 هجوما في 24 ساعة وبلغت خسائر العدو 200 عسكري بين قتيل وجريح وأسلحة ومدافع.


على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع وأسلحة غربية.


روسيا اليوم

 




 

 


 

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