الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحية و74 مسيرة خلال يوم

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحية خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني اليومية نحو 695 جنديا.

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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين من طراز "ميغ-29" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك ونيكولايف ومروحية "مي-8" في خاركوف، كما دمرت 74 مسيرة في مناطق متفرقة وصاروخا مضادا لرادارات من طراز HARM.



وفي ما يلي تفاصيل أخرى تضمنها تقرير الدفاع الروسية:



صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، وشملت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 35 عسكريا وعربتين قتاليتين مدرعتين ومدفعا ذاتي الحرمة "غفوزديكا".



على محور كراسني ليمان بلغ إجمالي خسائر العدو نحو 55 عسكريا وتم صد 4 هجمات معادية على محور دونيتسك، حيث خسر العدو نحو 270 عسكريا وعربتين قتاليتين مدرعتين



