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الجمعة، 07-05-2021 11:05 ص

درجة حرارة الأرض تصل إلى مستويات قياسية منذ ثلاثة ملايين سنة

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الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في منتدى بيترسبرغ حول المناخ إن درجة حرارة الأرض وصلت العام الماضي إلى قيم قياسية خلال ثلاثة ملايين عام، الأمر الذي جعل البشرية أقرب إلى كارثة مناخية.

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وقال المسؤول: "كان العام الماضي فترة أخرى غير مسبوقة من الكوارث المناخية المتطرفة".


ووفقا له، فإن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد جدد الحد الأقصى له، متجاوزا مستوى ما قبل الصناعة بنسبة 148٪.


وشدد غوتيريش على أن هذا هو أعلى رقم منذ ثلاثة ملايين عام، عندما كانت درجة حرارة الأرض أعلى بثلاث درجات وكان مستوى سطح البحر أعلى بمقدار 15 مترًا.


وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه "وفقًا للالتزامات الحالية، ما زلنا نتجه نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة بمقدار 2.4 درجة بحلول نهاية القرن. نحن على شفا الهاوية".
وخلص إلى أنه من أجل منع السيناريو الأسوأ، يجب أن تعمل البشرية معًا.

 

سبوتنيك

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