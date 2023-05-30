الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

تجارة الأردن: الطلب على الدينار ارتفع نتيجة انتعاش القطاع السياحي

بدء وصول ضيوف الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد

الأمانة: ساعات عمل الباص السريع يومي الأربعاء والخميس كالمعتاد

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية

299.4 مليون دينار إنفاق الأردنيين على السفر خلال الربع الأول من 2023

العثور على جثة الطفل الذي فقد بسيول الزرقاء - صور

في أي سيارة سيُزف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ؟ - صور

مسيرة بحرية الأكبر في خليج العقبة اليوم.. بمناسبة زفاف ولي العهد

194.8 مليون دينار حوالات الأردنيين في الخارج خلال نيسان الماضي

التعامل مع 1226 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 30-05-2023 12:58 م

دولة آسيوية بصدد إطلاق الفيزا الذهبية

6475c6044236047102305e40


الوكيل الإخباري- كشف وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا ساندياغو أونو أن بلاده بصدد إطلاق برنامج "التأشيرة الذهبية"، وقال إن تقديم البرنامج في مرحلته النهائية.

وللحصول على "التأشيرة الذهبية" يجب على المواطنين الأجانب الذين يزورون إندونيسيا استيفاء عدد من المعايير، وأن يكون لديهم أموال كافية في حساباتهم.

ومن المقرر أن يتم إصدار التأشيرة لمدة خمس إلى عشر سنوات للأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة.

ويعرب الوزير الإندونسي عن أمله في أن يساعد النوع الجديد من التأشيرات في جذب "السياح الموثوق بهم" إلى إندونيسيا، وخاصة بالي. ويرى الوزير أن تصريح الدخول هذا سيكون موضع اهتمام المستثمرين الأجانب.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6475d3a24236046fab01e5dd

رئيسي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

6475d38f4c59b71c6d180853

يصيب 80 هدفا.. إيران تكشف عن قدرات صاروخ "خرمشهر 4"

6475bbcf4236045fe50ba775

الهند تحضّر لإطلاق مركبتها الجديدة لاستكشاف القمر

6475c4264c59b723e96b6fca

إيطاليا.. الكشف عن سر تحول المياه في البندقية إلى اللون الأخضر

6475bed64c59b730a27c8094

بري وميقاتي يهنئان الجيش بتحرير المواطن السعودي المختطف

image - 2023-05-30T121251.999

8 مصابين باحتراق مبنى سكني في برلين

أخبار متعلقة
6465b9f34c59b722a2606905

بسبب غرق عاصمتها.. إندونيسيا تبني عاصمة جديدة

image - 2023-05-01T085908.575

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا