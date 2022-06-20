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الإثنين، 20-06-2022 06:19 ص

دولة عربية تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

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الوكيل الإخباري - ذكر "مركز العجيري العلمي" أن الكويت ستشهد يوم الثلاثاء 21 يونيو أطول نهار لهذه السنة في منطقة الخليج، بواقع 14 ساعة ودقيقتين مقابل 9 ساعات و58 دقيقة لليل.

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وصرح مدير العلاقات العامة في المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يوم الأحد، بأن ذلك عائد إلى الموقع الجغرافي للكويت في الطرف الشمالي للخليج.


وأضاف أنه "كلما كان الاتجاه شمالا ازداد عدد ساعات النهار وصولا للقطب الشمالي الذي يبلغ عدد ساعات نهاره ستة أشهر متواصلة".


وأفاد بأن هذا الحدث يتكرر سنويا بسبب حركة أشعة الشمس ظاهريا وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة الشمالي، موضحا أن تأثير هذا الأمر ينحصر في عامل الحرارة التي تشتد هذه الفترة من كل عام.


وذكر أن من العوامل الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة ارتفاع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تكون شبه عمودية على المنطقة وتحديدا في الكويت، إضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار أو "عدد ساعات التسخين".


وأشار إلى أن الشمس في أقصى ارتفاع لها في الكويت هذه الأيام ويتزامن ذلك مع طول عدد ساعات النهار وقصر الليل في السنة، مبينا أن الزاوية ستبدأ بالتراجع تدريجيا اعتبارا من الخامس من يوليو المقبل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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