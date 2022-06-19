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الأحد، 19-06-2022 12:27 م

3 دول عربية الأكثر حرارة في العالم

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الوكيل الإخباري - حلت 3 دول عربية في صدارة سلم الدول الأكثر حرارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وفق موقع تتبع حالة الطقس "إلدورادو ويذر".

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وبحسب الترتيب الذي نشره الموقع، أمس السبت، تصدر العراق الدول الأكثر حرارة بتسجيله 50 درجة مئوية في مدينة العمارة، و49 في كل من الناصرية ورفاعي. 
وسجلت منطقة الجهراء في الكويت 49.3 درجة مئوية لتحتل الكويت المرتبة التالية "الرابعة" في الترتيب النهائي، متقدمة على مدينتي الأحواز والعميدية الإيرانيتين.


مدينة فهود العُمانية وضعت السلطنة في المركز التاسع في الترتيب الذي شهد تصدر المدن العربية بين الأكثر حرارة في العالم.


ورغم تصدر البلدان العربية لقائمة الدول الأكثر حرا، إلا أن من المتوقع أن تزداد وطأة موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب جنوب أوروبا منذ عدة أيام في فرنسا بعد ظهر، السبت، حتى تبلغ مستويات قياسية، فيما تحاول فرق الإطفاء في إسبانيا السيطرة على حريق هائل، جراء ارتفاع درجات الحرارة. 


و ازدياد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأُلغيت بسبب الحرارة عدة مناسبات واحتفالات رياضية وثقافية. 


واعتبارًا من مساء أمس السبت، يتوقع حصول عواصف رعدية عرضية على ساحل الأطلسي، قبل تراجع في درجات الحرارة مساء اليوم الأحد قد يسمح لموجة الحرّ "بالتراجع تدريجيًا".

 

البيان


 




 

 


 

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