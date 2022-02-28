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الإثنين، 28-02-2022 08:06 ص

دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف منطقة غورلوفكا في دونباس

اوك


الوكيل الإخباري - أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش الأوكراني أطلق 12 قذيفة على منطقة غورلوفكا.

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وأصدر المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه أن "قوات المدفعية التابعة للجيش الأوكراني قصفت منطقة غورلوفكا في منطقة دونباس بأعيرة مدفعية من عيار 120 ملم".


وأضاف البيان: " بدأت عملية القصف في الساعة الثالثة فجرا، حيث اقتصرت الخسائر على الماديات دون سقوط في الأرواح".


وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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