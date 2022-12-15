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الخميس، 15-12-2022 09:17 ص

دونيتسك تتعرض لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014

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الوكيل الاخباري- قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا ناتاليا شوتكينا، إن مدينة دونيتسك تعرضت صباح اليوم الخميس لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014.

وأضافت ناتاليا شوتكينا، نائب رئيس المركز: "هذا الصباح، تعرضت دونيتسك لأعنف قصف في تاريخ النزاع [منذ عام 2014]. سقطت عليها 40 قذيفة صاروخية من طراز غراد. وشمل القصف الصاروخي الأوكراني، 3 مربعات في الجزء المركزي من المدينة. ويجري حاليا تحديد الأضرار، وهي على ما يبدو كثيرة فعلا لأن القصف استهدف المناطق السكنية كثيفة السكان".

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ووفقا لها، سقطت القذائف على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييفسكي وتضررت المباني السكنية متعددة الطوابق ومرافق البنية التحتية.

من جانبه قال عمدة دونيتسك أليكسي كولمزين، إن القوات الأوكرانية قصفت المدنيين بأربعين قذيفة من راجمات الصواريخ "غراد" في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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