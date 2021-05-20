رئاسة بايدن تبلغ الاحتلال: لن نتمكن من مواصلة دعمكم في المؤسسات الدولية

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمارس ضغوطا مكثفة على الاحتلال، من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء عدوانها على قطاع غزة.

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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد اتصل هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أمس الأربعاء، للمطالبة بوقف إطلاق النار، والعمل على إنهاء عملية "حارس الأسوار" للاحتلال على قطاع غزة، قريبا.



وأكد الموقع الإلكتروني أن أشكنازي ادعى أن بلاده في حاجة إلى أيام قتال أخرى في قطاع غزة للقضاء على بعض أهداف استراتيجية لحركة حماس، وأن بلينكن أوضح له أن إدارة بايدن تتوقع من الاحتلال إنهاء عمليتها العسكرية قريبا.

وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي قد قال لأشكنازي:



لن نتمكن من الاستمرار لوقت طويل في دعمكم علنا وفي المؤسسات الدولية، وضد مبادرات في مجلس الأمن.



وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن بلينكن أكد تعرض الإدارة الأمريكية لضغوط سياسية داخلية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، ويطالبون البيت الأبيض بممارسة ضغوط على الاحتلال، لوقف الحرب على غزة، حيث بعث 130 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أمس، دعوا فيها إلى مطالبة الاحتلال بوقف إطلاق نار فوري.

سبوتنيك عربي