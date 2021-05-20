الخميس 20-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

%3.56 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

الصحة: هذا موعد الاستغناء عن الكمامات بالاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك يؤكد على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

لجنة الاوبئة : الوضع الوبائي في المملكة جيد

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

لجنة الاوبئة تكشف موعد عودة التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات

مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم

الخميس، 20-05-2021 03:09 م

رئاسة بايدن تبلغ الاحتلال: لن نتمكن من مواصلة دعمكم في المؤسسات الدولية

بايدن


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمارس ضغوطا مكثفة على الاحتلال، من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء عدوانها على قطاع غزة.

اضافة اعلان

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد اتصل هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أمس الأربعاء، للمطالبة بوقف إطلاق النار، والعمل على إنهاء عملية "حارس الأسوار" للاحتلال على قطاع غزة، قريبا.


وأكد الموقع الإلكتروني أن أشكنازي ادعى أن بلاده في حاجة إلى أيام قتال أخرى في قطاع غزة للقضاء على بعض أهداف استراتيجية لحركة حماس، وأن بلينكن أوضح له أن إدارة بايدن تتوقع من الاحتلال إنهاء عمليتها العسكرية قريبا.
وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي قد قال لأشكنازي:


لن نتمكن من الاستمرار لوقت طويل في دعمكم علنا وفي المؤسسات الدولية، وضد مبادرات في مجلس الأمن.


وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن بلينكن أكد تعرض الإدارة الأمريكية لضغوط سياسية داخلية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، ويطالبون البيت الأبيض بممارسة ضغوط على الاحتلال، لوقف الحرب على غزة، حيث بعث 130 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أمس، دعوا فيها إلى مطالبة الاحتلال بوقف إطلاق نار فوري.

 

سبوتنيك عربي

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
79d3a3a23e29d0b_w1000_h541_0

روسيا: تصدير منظومة إس-400 إلى الهند قبل نهاية العام الجاري

اح

المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: حماس انتصرت على الاحتلال

df9b00ddc2df9ec48118ed27023b8d49

وزير النقل المصري يعترف للسيسي بخطأ ارتكبه

دبابه

روسيا تكشف عن أرباح الصناعات العسكرية للربع الأول من عام 2021

تحالف

التحالف يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون

ukraine-politcian-feature

رئيس أوكرانيا: ندرس موضوع تسوية النزاع في دونباس

أخبار متعلقة
المانيا

وزير خارجية ألمانيا: حماس صعّدت الأوضاع عمداً

السيسي

السيسي: تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة جراء غارات الاحتلال

1

الاحتلال: الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاهنا سقطت داخل أراضيها

eee

جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة عند الحدود مع لبنان

اور

أردوغان: الاحتلال يفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

حزب

مسيرة في العاصمة القبرصية دعما لفلسطين