السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 02:25 ص

رئاسة شؤون الحرمين تطلق مبادرة جديدة للمعتمرين

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الوكيل الإخباري - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية؛ مبادرة "مظلة معتمر", وذلك من خلال توزيع المظلات على المعتمرين للوقاية من أشعة الشمس.اضافة اعلان


وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية خالد بن فهد الشلوي على الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية ببذل المزيد من الجهود التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تعين القاصدين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة. ( المدينة )

 




 

 


 

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