لأول مرة .. روبوتات ذكية تجوب أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي - صور

الوكيل الإخباري - استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاول مرة عدداً من الخدمات الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر منظومة عمل ذكية لاتحتاج لأي تدخل بشري، والتي منها روبوتات للتعقيم والتطهير وروبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات العالمية والتواصل مع المشايخ عن بعد.

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وتم استحداث روبوت توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام، وهو روبوت ذكي مزود بشاشة مع سماعات صوت يمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت، حيث يعمل بمستشعرات ثلاثية الأبعاد لتجنب الاصطدام بالأجسام ونظام ملاحة تلقائي.



وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام مقادمي، بأن التقنية الحديثة والمنصات الالكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي تساعد في تنفيذ الخطة التشغيلية وتلبية رغبات قاصدي المسجد الحرام عند أداء مناسكهم عبر الوصول للخدمات بكل يسر وسهولة،

ونوه إلى أن منصة الخدمات الرقمية تحوي العديد من الخدمات الرقمية تحت منصة واحدة تخدم جميع زوار وقاصدي الحرمين من خدمات اعتكاف وحجز سفر الإفطار، ورفع البلاغات وطلب مطوف وطلب عربات وغيرها من الخدمات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة قاصد الحرمين والارتقاء بجودة الأعمال المقدمة.



وأشار إلى أن تطبيق مصحف الحرمين يعرض نسخة عالية الدقَّة من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، ويتميز بالتلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي تفسير القرآن و«التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها. ( البيان )







