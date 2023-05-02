الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تحذيرات من الدفاع المدني لتجنب حرائق الأعشاب الجافة

رئيس برلمان القرم يدعو إلى تحرير المدينة من الاحتلال النازي

استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

سوريا: مقتل عسكري وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي على مطار حلب

واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

فصل الكهرباء اليوم عن مناطق في الطفيلة والكرك والأغوار الجنوبية - أسماء

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

أسعار الذهب تستقل وسط حالة حذر قبيل اجتماع الاتحادي

إضراب شامل يعم فلسطين تنديدا باستشهاد الأسير عدنان

الثلاثاء، 02-05-2023 09:58 ص

رئيسة تايوان تأمل في تعميق التعاون الأمني مع واشنطن

645048104c59b751a7137713


الوكيل الإخباري - أعربت رئيسة تايوان تساي إنغ ون أمس الاثنين، عن أملها في تعميق التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.

وأبلغت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة في عام 2024، جون بولتون، أن بلادها "مستعدة لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين المتشابهين في التفكير لحماية السلام".

اضافة اعلان


وأعربت تساي إنغ ون لبولتون، عن أملها في زيادة التعاون بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية الاقتصادية، وفق بيان صادر عن مكتبها.


ويوم الأربعاء الماضي، بدأ بولتون زيارته التي تستغرق أسبوعا إلى تايوان، حيث دعا إلى تعميق التعاون الأمني بين الجانبين.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6450b5104c59b73ebc5b4c3d

أردوغان يعلن حجم احتياطيات تركيا من الذهب والنقد الأجنبي

6450b2284c59b7350152babc

رئيس برلمان القرم يدعو إلى تحرير المدينة من الاحتلال النازي

ea623259-11222

سوريا: مقتل عسكري وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي على مطار حلب

426c9d27-467b-46bb-8033-2a4d84053af7

واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

645042dc4c59b7477c001949

الجيش الأمريكي يتعقب منطادا يحلق فوق هاواي

64505a9c4c59b73c61447453

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

أخبار متعلقة
6437db604c59b71d003766c7

الولايات المتحدة.. معدل الانتحار يقترب من مستوياته القياسية

6436670542360465bd1a66f7

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

image - 2023-04-12T090232.924

ترامب: لن أنسحب من سباق الرئاسة حتى ولو تمت إدانتي

6432b6f24c59b715305746fb

تايوان تعلن اقتراب 70 طائرة صينية من الجزيرة

image (22)

الصين تعزز إرسال السفن الحربية إلى محيط تايوان

image (20)

البنتاغون يفحص وثائق مسربة مزعومة بشأن حرب أوكرانيا