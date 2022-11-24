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الخميس، 24-11-2022 08:47 ص

كييف: استعادة الكهرباء في 15 منطقة بعد الهجمات الروسية

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الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الأوكرانية إن الفنيين يحرزون حالياً تقدماً في إعادة إمدادات الكهرباء، بعد تجدد القصف الروسي العنيف على البنية التحتية للطاقة.

وصرح نائب رئيس مكتب الرئاسة كيريلو تيموشينكو في كييف، مساء أمس الأربعاء، بأنه تم استعادة إمدادات الكهرباء بشكل جزئي في 15 منطقة إدارية.

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وأضاف تيموشينكو أنه تم استعادة الكهرباء في مؤسسات البنية التحتية الأساسية الحيوية مثل المستشفيات، مشيراً إلى أنه سيتم استعادة الإمدادات للمستهلكين من القطاع الخاص بعد ذلك.


وأوضح أنه بحلول المساء، بدأت 2750 محطة إغاثة طارئة العمل في جميع أنحاء البلاد، وتم توفير خدمات التدفئة والكهرباء والمياه والإنترنت والهاتف للمواطنين.


وقال عمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو، إن نحو 80% من الأسر في العاصمة يعانون من عدم توافر الماء أو الكهرباء في أعقاب وابل الصواريخ الروسية. 


ووفقاً لإحصاء كييف، استخدم الجيش الروسي نحو 70 صاروخاً، إضافة إلى طائرات قتالية مسيرة في غارات أمس الأربعاء.

 

البيان

 




 

 


 

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