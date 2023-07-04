رئيس السنغال يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

الوكيل الإخباري - في خطاب ألقاه مساء أمس الإثنين وبثه التلفزيون الرسمي، قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في عام 2024 منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة.

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وأبقى ماكي سال موقفه بشأن الترشح غامضا لفترة طويلة، في حين شهدت السنغال في مطلع حزيران/ يونيو أكثر الاضطرابات دموية منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل.



وكان خصوم الرئيس يتوقعون ترشحه لولاية ثالثة.



وأضاف سال: "السنغال تتجاوز شخصي، وهي مليئة بالقادة القادرين على دفع البلاد نحو النهوض".



وتابع: "كان هناك الكثير من التكهنات بشأن ترشحي لهذه الانتخابات... ركزت أولوياتي قبل كل شيء على إدارة بلد وفريق حكومي متماسكين، والتزمت بالعمل من أجل النهوض، لا سيما في سياق اجتماعي-اقتصادي صعب".



وأكد الرئيس السنغالي: "ضميري وذاكرتي مرتاحان لما قلته، كتبته وكررته، هنا وفي الخارج، أن ولاية 2019 كانت ولايتي الثانية والأخيرة".



انتخب ماكي سال عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2019، وقام بتنقيح الدستور عام 2016.



وينص الدستور السنغالي على أنه "لا يمكن لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين"، لكنه اعتبر أن هذا الفصل لا ينطبق عليه، لأنه خدم ولايته الأولى قبل التعديل الدستوري.

فرانس 24