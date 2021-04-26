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الإثنين، 26-04-2021 02:24 م

رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري- تلقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد هذا الفيروس.

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ودعا مصطفى مدبولي المصريين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا.

 

كما أكد رئيس الحكومة أن هناك تكليفات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك، مشيدا بالدور الحيوي، الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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