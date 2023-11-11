رئيس بوليفيا السابق يطالب بدعم رفع دعاوى ضد الاحتلال امام الجنائية الدولية

الوكيل الإخباري - طالب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس حكومة بوليفيا بدعم رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وكتب موراليس على "إكس"، مساء أمس الجمعة: أن الأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيرفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في فلسطين والأخ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو سيدعم هذه الدعوى".

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وأضاف موراليس: "نطالب حكومة بوليفيا من جديد بالانضمام إلى هذين البلدين، هذا واجبنا الأخلاقي أمام الشعب الفلسطيني والبشرية".



والاثنين الماضي، ناشد الرئيس الجزائري الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من "جرائم" ضد الفلسطينيين في غزة.

