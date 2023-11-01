الكويت تطالب مجلس الأمن بالتحرك فورا لحماية الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب باستشهاد عدد كبير من الضحايا المدنيين العزل.

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وقالت الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الانباء “كونا”، الأربعاء، إن دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، وتجدد موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف.



وجددت دولة الكويت مطالبتها بالوقف الفوري لاطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.