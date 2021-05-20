الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 11:51 ص

رئيس حكومة أرمينيا يؤكد نيته التوقيع على وثيقة جديدة مع أذربيجان

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الوكيل الإخباري- أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أنه يعتزم التوقيع على اتفاقية جديدة مع أذربيجان.

وأكد باشينيان خلال جلسة حكومية عقدها اليوم الخميس أن مفاوضات ثلاثية تجري حاليا بهذا الخصوص بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، مضيفا: "القرارات المتفق عليها أوليا مع الشركاء الدوليين تتماشى بالكامل مع مصالح أرمينيا، وإذا طبقت أذربيجان هذه الاتفاقات وفقا للشروط التي بحثناها، فإنني سأوقع على هذه الوثيقة".

وأشار القائم بأعمال الحكومة الأرمنية إلى أنه لا ينشر نص الوثيقة حاليا لأنها لا تزال قيد العمل ولا يزال التفاوض بشأنها مستمرا.

وشن باشينيان هجوما حادا على سفير أرمينيا السابق لدى الفاتيكان، ميكائيل ميناسيان الذي قال أمس إن الوثيقة الجديدة تنص على المبادئ الجديدة لترسيم الحدود وتقضي بتقديم يريفان تنازلات ترابية لصالح باكو مقابل سحب أذربيجان قواتها من أراضي أرمينيا.

ونشر ميناسيان أجزاء من الوثيقة المزعومة، مشيرا أيضا إلى وجود ملحق سري لديها.

وقال باشينيان خلال الجلسة إن هذه التسريبات بمثابة أنشطة تجسسية لصالح أذربيجان.

ووقع باشينيان في نوفمبر العام الماضي على اتفاقية ثلاثية مع الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين بخصوص وقف الأعمال القتالية بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في منطقة قره باغ المتنازع عليها، مع تقديم الأرمن تنازلات ترابية ملموسة لصالح باكو ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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