رئيس ليتوانيا يعلن حالة الطوارئ

الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع في أوكرانيا، وطلب من البرلمان الموافقة عليه.

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في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.



وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".



وشدد الرئيس بوتين، على عدم نية روسيا احتلال أراضي أوكرانيا، وأكد أنها تنوي فقط نزع السلاح ومنع التعصب القومي في هذه الدولة.

روسيا اليوم

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