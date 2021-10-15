رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية يؤكدان السعي لتعميق العلاقات

الوكيل الاخباري- أكد رئيس وزراء اليابان الجديد، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، خلال أول محادثة هاتفية بينهما، اليوم الجمعة، سعيهما لتعميق العلاقات بين البلدين.



وقال كيشيدا، الذي تولى رئاسة الوزراء في الرابع من أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي إنه أبلغ مون بأن العلاقات الثنائية "في وضع صعب"، مضيفا أنه طالب "برد مناسب" فيما يتعلق بقضايا مثل تعويضات فترة الحرب عن سخرة العمال الكوريين خلال احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية.



ودعا كيشيدا كوريا الجنوبية لاتخاذ "تحرك حازم ملموس" لتحسين الاتصالات والدبلوماسية بين البلدين، مضيفا أنه ينتظر "خطوة من جانبها"، وأوضح أنه لا توجد أي خطط لعقد قمة مباشرة قريبا بين البلدين.



في المحادثة التي استمرت 35 دقيقة، أخبر كيشيدا مون أنه من الضروري تعميق العلاقات بين بلديهما فضلا عن الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات أمنية خطيرة في المنطقة، حسبما نقلت وزارة الخارجية اليابانية في بيان. وأعاد الزعيمان التأكيد على التزامهما بالتعاون الأمني.



وقال البيت الأزرق، مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية، إن مون صرح بأنه أبلغ كيشيدا في أول محادثة تليفونية بينهما بأن من المهم حل قضايا فترة الحرب بطريقة لا تسبب نزاعا دبلوماسيا.



وهناك خلافات قديمة بين الدولتين الجارتين حول مزاعم إقليمية وما حدث في فترة الحرب بينهما بما في ذلك تعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل في الشركات اليابانية وبيوت البغاء التابعة لجيش الاحتلال الياباني خلال فترة الحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى عام 1945.

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المصدر: روسيا اليوم