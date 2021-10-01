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الجمعة، 01-10-2021 06:14 م

رئيس وزراء اليونان: سحقنا شبكات تهريب المهاجرين

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الوكيل الإخباري - من جزيرة ساموس ووسط أطلال مخيم قديم للاجئين، قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إن سياسة حكومة بلاده بشأن الهجرة "سحقت" شبكات تهريب المهاجرين.

ميتسوتاكيس زار الجزيرة الواقعة شرقي بحر إيجة اليوم ليتفقد مخيم جديد لطالبي اللجوء أقيم بدلا من المنشأة القديمة البائسة على الجزيرة.

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وتفقد رئيس الوزراء المخيم القديم على أطراف بلدة فاثي أكبر بلدات الجزيرة، ووصفه بأنه كان قد تحول إلى "مصدر خزي للكرامة الإنسانية"، وقال وهو يقف وسط بقايا المخيم "سحقنا شبكات التهريب التي كانت تستغل الألم البشري وخيبة الأمل".


وأضاف أنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سياسة هجرة مشتركة من شأنها توزيع مسؤولية المهاجرين بين الدول الأعضاء، وأشار إلى أن معدل دخول المهاجرين إلى اليونان تراجع بنحو 90 في المئة، مقارنة بعام 2019.


وبني المخيم القديم أساسا لإيواء نحو 600 شخص، ثم أصبح المخيم الأكثر اكتظاظا في اليونان، إذ كان يضم نحو 7 آلاف شخص، وتحول إلى مدينة عشوائية من الخيام والأكواخ المؤقتة التي ظهرت وسط بساتين الزيتون المحيطة بها.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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