الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

الأربعاء، 23-11-2022 02:40 م

رئيس وزراء باكستان يستعد لتعيين قائد جديد للجيش

20220411_1649680070-961


الوكيل الإخباري- أكد مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء شهباز شريف يستعد لتعيين قائد جديد للجيش وسط استمرار الاضطرابات السياسية، بعد أن أرسل الجيش قائمة بكبار جنرالات الجيش كمرشحين للمنصب.

وتضع هذه الخطوة حداً لأيام من التكهنات حول مأزق بين حكومة شريف الائتلافية والجيش بشأن خليفة الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد مطلع الأسبوع المقبل.

اضافة اعلان

 

وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد مدد فترة ولاية باجوا في منصبه وسط توترات مع الهند. كما اتهم خان مؤخراً باجوا في الاشتراك في "مؤامرة أميركية" للإطاحة به، وهي تهمة نفتها واشنطن والجيش.

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Flag_of_Europe.svg

برلمان أوروبا يصوت على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب

637e01914236040ea96c6b40

اليمن.. الاتفاق على سحب دفعة من الوديعة السعودية

69bfe630-7cb4-4c53-b6aa-a9a5f40ae7ce

بريطانيا: اللقاح المضاد لجدري القرود فعال بنسبة 78%

image - 2022-11-23T141921.742

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

637dfc984236040ec80d7750

أردوغان: من الممكن أن ألتقي الأسد

389428_36_1669198395

ارتفاع قتلى زلزال اندونيسيا لـ 268 واستمرار جهود الانقاذ

أخبار متعلقة
113-100924-poli295146854536455i-290816_700x400

باكستان: مقتل 6 عناصر شرطة جراء هجوم مسلح شمال البلاد

1

كان على علم بها .. عمران خان يتحدث عن محاولة اغتياله

92021115457731579632

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين