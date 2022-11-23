رئيس وزراء باكستان يستعد لتعيين قائد جديد للجيش

الوكيل الإخباري- أكد مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء شهباز شريف يستعد لتعيين قائد جديد للجيش وسط استمرار الاضطرابات السياسية، بعد أن أرسل الجيش قائمة بكبار جنرالات الجيش كمرشحين للمنصب.



وتضع هذه الخطوة حداً لأيام من التكهنات حول مأزق بين حكومة شريف الائتلافية والجيش بشأن خليفة الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد مطلع الأسبوع المقبل.

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وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد مدد فترة ولاية باجوا في منصبه وسط توترات مع الهند. كما اتهم خان مؤخراً باجوا في الاشتراك في "مؤامرة أميركية" للإطاحة به، وهي تهمة نفتها واشنطن والجيش.

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