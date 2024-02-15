"رايان إير" تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الأيرلندية Ryanair، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل .

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وجاء في إعلان الشركة أنه تقرر إلغاء الرحلات المنتظمة إلى تل أبيب اعتبارا من 27 فبراير الجاري.



وكان سبب القرار هو إغلاق المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون لاستخدامه من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة.



وقالت رايان إير: “تؤكد رايان إير أنها ألغت للأسف رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 فبراير، حيث لم يعد المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون متاحًا لشركات الطيران منخفضة التكلفة”.



وذكر الإعلان أن المحطة رقم 3 عالية التكلفة فقط هي التي تُستخدم حاليًا في المطار.