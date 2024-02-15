الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

اليونيفيل: تحول مثير للقلق في الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

الخيرية الهاشمية: سيرنا 4 طائرات مساعدات إلى غزة في يومين

حزب الله: استهدفنا بصاروخ فلق ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

"رايان إير" تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

هل الهزة الأرضية التي سجلت في البحر الأحمر اليوم لها علاقة بالمناورات العسكرية؟ .. مرصد الزلازل يجيب

مسؤول أممي يحذر من احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر

توضيح حول تأجيل سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي

صحة غزة: 28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها إزاء شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح

الخميس، 15-02-2024 02:34 م

"رايان إير" تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

-1397016721


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الأيرلندية Ryanair، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل  .

اضافة اعلان


وجاء في إعلان الشركة أنه تقرر إلغاء الرحلات المنتظمة إلى تل أبيب اعتبارا من 27 فبراير الجاري.

وكان سبب القرار هو إغلاق المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون لاستخدامه من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة.

وقالت رايان إير: “تؤكد رايان إير أنها ألغت للأسف رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 فبراير، حيث لم يعد المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون متاحًا لشركات الطيران منخفضة التكلفة”.

وذكر الإعلان أن المحطة رقم 3 عالية التكلفة فقط هي التي تُستخدم حاليًا في المطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image1170x530cropped

اليونيفيل: تحول مثير للقلق في الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

65cde8e44236045e996f11ad (1)

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا

Doc-P-1164197-638435104169295466

حزب الله: استهدفنا بصاروخ فلق ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة

976-f837eeb7ef

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

65cdf0554236043b530edf78

ريابكوف: نحذر واشنطن باستمرار من خطورة التصعيد في أوكرانيا

65cde8e44236045e996f11ad

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا

أخبار متعلقة
530987

لبنان: سنقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

14020223001084_Test_PhotoN

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

65c8a15742360422b3701465

رئيسي: يجب طرد النظام الصهيوني من الأمم المتحدة

1

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل

thumbs_b_c_bb03c6d63a18302f3a874656e0f2abd4

إقليم والونيا البلجيكي يلغي تراخيص تصدير سلاح لإسرائيل

65be1e244c59b70b89145b5b

بري: لا مجال للمقايضة بين الوضع في جنوب لبنان والانتخابات الرئاسية