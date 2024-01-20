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السبت، 20-01-2024 11:31 ص

محمد بن زايد يبحث مع زيلينسكي تطورات الأزمة الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأزمة الأوكرانية، والوساطة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تلقى محمد بن زايد أمس الجمعة اتصالا هاتفيا من فلاديمير زيلينسكي رئيس  أوكرانيا أعرب خلاله عن شكره وتقديره لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات مؤخرا ونتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الأزمة.


كما بحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.


وأكد بن زايد موقف الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وحرص بلاده على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.


من جانبه أعرب زيلينسكي عن جزيل شكره وتقديره لرئيس الإمارات على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه الإمارات للشعب الأوكراني.

 

RT

 




 

 


 

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