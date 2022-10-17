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الإثنين، 17-10-2022 12:13 م

رسميا.. الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم منصبه

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الوكيل الإخباري - تسلم الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، مهامه خلال مراسم تنصيبه في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد.

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وفي كلمة له، قال رشيد إن "المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع"، مؤكدا "قرب إعلان برنامجه لإدارة المرحلة المقبلة".


وأضاف: "أسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، متأملا "تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لتلبي مطالب المواطنين". وشدد على أنه ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية.


وعبد اللطيف جمال رشيد، من مواليد السليمانية بشمال العراق، يوم 10 أغسطس 1944، متزوج وله 3 أبناء: آسوز (40 عاما) وسارة (35 عاما) وزاكروس (34 عاما).

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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