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الخميس، 28-03-2024 11:48 م

روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية

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الوكيل الاخباري -أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين المهاجمين على مجمع "كروكوس" بضواحي موسكو ومجموعات قومية أوكرانية.

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وذكرت لجنة التحقيقات الروسية، في بيان صحفي :"نتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوزتهم وتحليل المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين".

 

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