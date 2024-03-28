روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية

الوكيل الاخباري -أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين المهاجمين على مجمع "كروكوس" بضواحي موسكو ومجموعات قومية أوكرانية.

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وذكرت لجنة التحقيقات الروسية، في بيان صحفي :"نتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوزتهم وتحليل المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين".