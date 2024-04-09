روسيا .. بدء العد التنازلي لإطلاق أول صاروخ Angara من مطار فوستوتشني الفضائي

الوكيل الإخباري- بدء قبل قليل العد التنازلي لإطلاق صاروخ Angara-A5 الثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

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وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ سيطلق من المنصة الموجودة في الموقع 1A في المطار، تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، وبعد حوالي 12.5 دقيقة من الإطلاق ستنفصل وحدة التسريع الجديدة "أوريون" عن الصاروخ لنقل حمولتها الاختبارية إلى المدار المطلوب.



ونوهت الوكالة إلى أنه ومع عملية الإطلاق هذه بدأت الاختبارات العملية لمجمع "آمور" الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة، كما تعد العملية اختبارا لوحدة التسريع الجديدة "أوريون" التي كانت جزءا من الصاروخ.

كانت روسيا قد بدأت بعمليات بناء مجمع "آمور" في مطار فوستوتشني عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.

RT