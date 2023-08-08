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الثلاثاء، 08-08-2023 12:14 م

روسيا..بناء أكبر تلسكوب شمسي في أوراسيا

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الوكيل الإخباري - بدأت في موقع مرصد سايان في جمهورية بورياتيا بالقرب من بحيرة بايكال عمليات بناء أكبر تلسكوب شمسي في أوراسيا مع مرآة قطرها 3 أمتار.

ويشير موقع أكاديمية العلوم الروسية إلى أن حجر الأساس وضع يوم السبت 5 أغسطس بحضور رئيس مؤسسة "روس تيخ" ورئيس أكاديمية العلوم الروسية ورئيس بورياتيا وغيرهم. وأن عملية البناء تقوم بها الشركات التابعة لمؤسسة "روس تيخ".

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ووفقا ليغينادي كراسنيكوف رئيس أكاديمية العلوم الروسية، بناء هذا التلسكوب الضخم هو مشروع عالمي ومهم لروسيا.

 

ويقول: "يجب دراسة الشمس وكيفية تأثيرها أولا وقبل كل شيء على الإلكترونيات. لأن تأثير الإشعاع الشمسي يكون كارثيا في بعض الأحيان على المعدات الإلكترونية. لذلك يجب أن نتنبأ ونتنبه مسبقا، وأن نتوقع مثل هذه الأحداث ليس فقط لإثراء العلم بالمعرفة عن الشمس، بل لجعل حياتنا آمنة أيضا".


ويخطط العلماء لاستخدام هذا التلسكوب في دراسة البنية الدقيقة للغلاف الضوئي الشمسي، الذي لا يمكن الوصول إليه بواسطة التلسكوبات ذات القطر الصغير والمراصد المدارية.


ويتضمن هذا المشروع إنشاء برج ارتفاعه 30 مترا للتلسكوب، ومبنى للمعدات التكنولوجية ومختبر ومبانٍ إدارية. وسيكون التلسكوب أعلى البرج على منصة دوارة. وسيبلغ ارتفاع الهيكل بأكمله 42 مترا، والوزن الإجمالي للتلسكوب 120 طنا.


وسيتألف التلسكوب من 13 مرآة، قطر أكبرها 3 أمتار، مصنوعة من مادة أسترويتال، وهي مادة خزفية زجاجية خاصة بسمك 120 ملم. وسيبلغ وزن هذه المرآة أكثر من 20 طنا.


وسيكون للتلسكوب مقاومة زلزالية بمقدار 9 نِقَاط، لأنه يقع في منطقة صدع البايكال الزلزالية.

 

RT

 




 

 


 

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